Нетаньяху закликали покинути пост прем'єр-міністра Ізраїлю

Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Партія головного конкурента Нетаньяху Ганця виступила із закликом до прем'єра піти з посади

В Ізраїлі закликали прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху залишити посаду у зв'язку з висунутими проти нього офіційними звинуваченнями генеральної прокуратури. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що в п'ятницю, 22 листопада, з відповідним закликом виступила партія "Кахоль-Лаван" головного конкурента Нетаньяху Бені Ганц, яка має більшість в ізраїльському парламенті.

"Наші адвокати офіційно звернулися до прем'єр-міністра та генерального прокурора, заявивши, що необхідно, щоб Нетаньяху пішов у відставку", - заявили в партії.

Згідно з ізраїльським законодавством, Нетаньяху не зобов'язаний йти з посади прем'єр-міністра.

Сам Нетаньяху заявив, що не піде у відставку, назвавши висунуті проти нього звинувачення "спробою державного перевороту". За його словами, звинувачення ґрунтуються на помилкових відомостях.

Нагадаємо, 21 листопада генеральний прокурор Ізраїлю висунув офіційне звинувачення на адресу Нетаньяху. Його звинувачують у шахрайстві, зловживанні довірою і хабарництві. Повідомляється, що кримінальні звинувачення можуть підштовхнути Нетаньяху до відставки.

Також РБК-Україна писало, що влітку в Ізраїлі висунули звинувачення в шахрайство проти дружини прем'єра Сари Нетаньяху. Зокрема, їй інкримінували неправомірну розтрату майже 100 тис. доларів на оплату кейтерингу. За даними слідства, з вересня 2010 року по березень 2013 року дружина політика замовляла їжу в ресторанах для резиденції прем'єра, хоча там працював кухар, а правила розпорядку забороняють замовляти їжу при наявності штатного кухаря.