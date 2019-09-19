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Нетаньяху закликав до формування уряду єдності

Новини » Політика    19.09.2019 - 14:28
Нетаньяху закликав до формування уряду єдності
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Лідируючий "Кахоль Лаван" скептично налаштований на коаліцію з Нетаньяху

Діючий прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликає лідерів парламентських виборів опозиційний альянс "Кахоль Лаван" до формування уряду єдності. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зокрема, Нетаньяху заявив, що на сьогодні немає вибору, окрім створення уряду національної єдності.

"Під час виборів я закликав до створення правого уряду. На жаль, результати виборів показують, що це неможливо, громадяни не зробили вибір між двома блоками...Нам необхідно створити широкий уряд з участю всіх сил, які є в Ізраїлі", - заявив він і направив запрошення лідеру "Кахоль Лаван" Бені Ганцу на переговори.

У той же час повідомляється, "Кахоль Лаван" скептично налаштований до варіанту з таким урядом.

"Прем'єр-міністр повинен прокинутися і визнати результати виборів. Народ Ізраїлю вирішив, що "Кахоль Лаван" очолить наступний уряд. Нетаньяху може особисто служити міністром в уряді Ганца, якщо йому пред'являть звинувачення", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на виборах в Ізраїлі лідирує опозиційний альянс "Кахоль Лаван". Станом на сьогодні ця політична сила претендує вже на 33 місця в Кнесеті з 120.

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