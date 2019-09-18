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На виборах в Ізраїлі лідирує опозиційний альянс

Новини » Політика    18.09.2019 - 17:52
На виборах в Ізраїлі лідирує опозиційний альянс
Фото: вибори в Ізраїлі (theisraelproject.org)

"Кахоль Лаван" обходить правлячий "Лікуд" на один депутатський мандат

За підсумками підрахунку 91% голосів на парламентських виборах в Ізраїлі лідирує опозиційний альянс "Кахоль Лаван". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що "Кахоль Лаван" на даний момент отримує 26,5%, правлячий "Лікуд" - 25,8%. Таким чином, блок Бені Ганц отримує перевагу над партією Біньяміна Нетаньяху в один мандат.

Також повідомляється, що публікація офіційних результатів на сайті ізраїльського ЦВК затримується через зміни в системі вводу даних - тут відображаються результати підрахунку 63,1% голосів. За цими офіційними даними, "Кахоль Лаван" обходить "Лікуд" лише на 0,5%. Далі йдуть ШАС з 8%, "Ісраель Бейтейну" - 7,7%, "Яхадут А-Тора" - 6,9%, "Яміна" - 6%, "Авода" - 5%, "Демократичний табір" - 4,4%.

Партія "Оцма Ієудит" набрала лише 1,95% і гарантовано не долає електоральний бар'єр. Неофіційні результати (без голосів в арабському секторі) показують у "Кахоль Лаван" - 32 мандати, у "Лікуда" - 31. Право-релігійний табір має поки 55 мандатів.

Нагадаємо, перед виборами прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявляв, що виключає повномасштабну операцію в секторі Газа, а також анексію Йорданської долини.

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