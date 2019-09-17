ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меркель засудила плани Нетаньяху про анексію Йорданської долини

Новини » В світі    17.09.2019 - 15:31
Меркель засудила плани Нетаньяху про анексію Йорданської долини
Фото: Ангела Меркель (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами канцлера Німеччини, анексія не допоможе вирішити палестино-ізраїльський конфлікт

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала плани прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, подати закон про анексію Йорданської долини на окупованому Західному березі річки Йордан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про це канцлер Німеччини заявила у вівторок, 17 вересня, після зустрічі з королем Йорданії Абдаллою.

"Німецьке уряд підтримує узгоджене на міжнародному рівні мирного вирішення палестино-ізраїльського конфлікту. Анексії завжди завдають шкоди мирним рішенням. Вони не допомагають і тому ми не згодні", - заявила Меркель.

За словами короля Йорданії Абдалли, план Нетаньяху є катастрофою для будь-якої спроби просунутися у вирішенні конфлікту між двома державами.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 10 вересня заявив, що після виборів планує подати закон про анексію Йорданської долини на окупованому Західному березі річки Йордан. Повідомляється, що Нетаньяху "негайно анексує" Йорданську долину на окупованому Західному березі річки Йордан в разі переобрання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Нетаньяху допустив початок війни в Секторі Газа. За словами лідера Ізраїлю, війна в секторі Газу може початися в будь-який момент.

Європейські країни закликали Нетаньяху утриматися від анексії Йорданської долини Нетаньяху пообіцяв поширити суверенітет Ізраїлю на всю Іудею та Самарію
Новини України Ангела МеркельНетаньяху
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся