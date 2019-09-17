Меркель засудила плани Нетаньяху про анексію Йорданської долини

Фото: Ангела Меркель (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами канцлера Німеччини, анексія не допоможе вирішити палестино-ізраїльський конфлікт

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала плани прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, подати закон про анексію Йорданської долини на окупованому Західному березі річки Йордан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про це канцлер Німеччини заявила у вівторок, 17 вересня, після зустрічі з королем Йорданії Абдаллою.

"Німецьке уряд підтримує узгоджене на міжнародному рівні мирного вирішення палестино-ізраїльського конфлікту. Анексії завжди завдають шкоди мирним рішенням. Вони не допомагають і тому ми не згодні", - заявила Меркель.

За словами короля Йорданії Абдалли, план Нетаньяху є катастрофою для будь-якої спроби просунутися у вирішенні конфлікту між двома державами.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 10 вересня заявив, що після виборів планує подати закон про анексію Йорданської долини на окупованому Західному березі річки Йордан. Повідомляється, що Нетаньяху "негайно анексує" Йорданську долину на окупованому Західному березі річки Йордан в разі переобрання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Нетаньяху допустив початок війни в Секторі Газа. За словами лідера Ізраїлю, війна в секторі Газу може початися в будь-який момент.