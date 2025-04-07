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Нетаньяху приехал в США, планируется встреча с Трампом

Понедельник 07 апреля 2025 19:10
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Нетаньяху приехал в США, планируется встреча с Трампом Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 7 апреля прибыл в Соединенные Штаты Америки. У него, вероятно, состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как пишет издание, Нетаньяху уже встретился со специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.

А вот встреча с Трампом состоится в Белом доме в 13:00 по местному времени, около 20:00 по Киеву.

Ранее Нетаньяху заявлял, что во время визита в США планирует обсудить тарифный режим, который также был навязан Израилю.

Тарифы Трампа против Израиля

Стоит напомнить, что Нетаньяху будет первым зарубежным лидером, который встретится с Трампом после его введения пошлин против большинства стран мира.

Накануне правительство Нетаньяху приняло решение о полной отмене пошлин на импорт товаров из США. Таким образом, страна намеревалась избежать тарифа от США, но этого не произошло.

Также мы писали, что Трамп поговорил с представителями Израиля, Вьетнама и Индии относительно пересмотра введенных им пошлин.

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