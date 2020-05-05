Нетаньяху представил план выхода Израиля из карантина

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Новые послабления карантинного режима будут вводится уже с нынешней недели и завершатся 14 июня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил основные положения плана выхода из карантина, вызванного эпидемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Новые послабления карантинного режима будут вводится уже с нынешней недели и завершатся 14 июня.

Так, с 5 мая отменяются ограничения на 100-метровое удаление от дома. Граждане могут передвигаться свободно, но с соблюдением социальной дистанции и при обязательном ношении масок.

Разрешено навещать родственников, включая пожилых членов семьи. При посещении бабушек и дедушек, а также лиц, входящих в группу риска, следует соблюдать основные правила: не снимать маску, держать дистанцию, избегать физического контакта.

Также до конца недели возобновят работу торговые центры, рынки и детские сады. Занятия будут проходить в малых группах, при соблюдении особых санитарных мер.

С 17 мая будут разрешены мероприятия (включая свадьбы) численностью до 50 человек.

С 31 мая возобновится учеба в 4-10 классах. Также будут разрешены мероприятия численностью до 100 человек.

В период с 1 по 14 июня должны вернутся к работе спортивные сооружения, музеи, театры, рестораны, кафе, возобновится учеба в вузах. Также будут отменены ограничения на количество участников мероприятий.

В тот же период будет рассмотрен вопрос о возобновлении авиаполетов.

В то же время Нетаньяху предупредил, что в любой момент Израиль может вернуться к жесткому карантину. Это может произойти в трех случаях:

при выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен;

если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней;

при наличии 250 больных в тяжелом состоянии.

Напомним, постепенное ослабление карантина в Израиле начали 19 апреля. Оно должно произойти в два этапа.

Также РБК-Украина писало, что Израиль выделит 60 млн долларов на разработку вакцины от коронавируса.