Нетаньяху объяснил разрушительные авиаудары по Дамаску

Нетаньяху обратился к гражданам Израиля из числа друзов и подчеркнул, что ситуация в провинции Сувейда, на юго-западе Сирии, "очень серьезная".

"Армия обороны Израиля действует, ВВС действуют, другие силы действуют. Мы действуем, чтобы спасти наших братьев-друзов и уничтожить банды режима", - добавил премьер.

Он также призвал друзов, которые являются гражданами Израиля, не пересекать границу с Сирией, поскольку так их могут убить или похитить, а также они помешают усилиям Армии обороны Израиля.