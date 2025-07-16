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Нетаньяху пояснив руйнівні авіаудари по Дамаску

Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїль вирішив вдарити по Дамаску, щоб захистити друзів - невелику етнічну та релігійну громаду, яка проживає в низці країн Близького Сходу.

Про це заявив прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Yediot Ahronot в Telegram.

Нетаньяху звернувся до громадян Ізраїлю з-поміж друзів і підкреслив, що ситуація в провінції Сувейда, на південному заході Сирії, "дуже серйозна".

"Армія оборони Ізраїлю діє, ВПС діють, інші сили діють. Ми діємо, щоб врятувати наших братів-друзів і знищити банди режиму", - додав прем'єр.

Він також закликав друзів, які є громадянами Ізраїлю, не перетинати кордон із Сирією, оскільки так їх можуть вбити або викрасти, а також вони завадять зусиллям Армії оборони Ізраїлю.

 

Удари по Дамаску

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, Ізраїль завдав авіаударів по Дамаску. Унаслідок атаки могли бути знищені будівлі сирійського Генштабу і Міністерства оборони.

Також у ЗМІ з'явилася інформація про атаку на президентський палац у Дамаску.

Причиною таких дій Ізраїлю стали зіткнення між бедуїнськими племенами і місцевими друзами в сирійській провінції Сувейда, під час яких загинули 30 осіб.

З огляду на те, що в Ізраїлі багато друзів служать в армії і вважаються лояльними громадянами, ізраїльська влада вирішила захистити представників цієї етнічної громади в Сирії.

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НетаньяхуІзраїльВійна в СиріїДамаскРакетний удар