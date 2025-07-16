Нетаньяху пояснив руйнівні авіаудари по Дамаску

Нетаньяху звернувся до громадян Ізраїлю з-поміж друзів і підкреслив, що ситуація в провінції Сувейда, на південному заході Сирії, "дуже серйозна".

"Армія оборони Ізраїлю діє, ВПС діють, інші сили діють. Ми діємо, щоб врятувати наших братів-друзів і знищити банди режиму", - додав прем'єр.

Він також закликав друзів, які є громадянами Ізраїлю, не перетинати кордон із Сирією, оскільки так їх можуть вбити або викрасти, а також вони завадять зусиллям Армії оборони Ізраїлю.