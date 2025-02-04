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Нетаньяху попросит у Трампа оружие для ударов по ядерным объектам Ирана, - Axios

Вторник 04 февраля 2025 16:08
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Нетаньяху попросит у Трампа оружие для ударов по ядерным объектам Ирана, - Axios Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Глава израильского правительства может попросить оружие для ударов по ядерным объектам Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как пишет издание, Трамп и Нетаньяху обсудят ядерную программу Ирана. Президент США хочет заключить с Тегераном сделку, которая сделает ненужными военные действия Израиля.

Но, по данным Axios, Нетаньяху хотел бы получить от Трампа гарантии, что в случае, если дипломатия с Ираном не сработает, Израиль получит американское оружие для ударов по иранским ядерным объектам.

Также издание уточняет, что на переговорах, вероятно, будет поднят вопрос нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Ядерная программа Ирана

Напомним, ранее The New York Times писала о том, что команда иранских ученых изучает быстрый вариант создания ядерного оружия.

Они ищут путь, который позволит им превратить запасы ядерного топлива в ядерное оружие в течение нескольких месяцев, а не за год или больше.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон предупреждал, что ядерная программа Ирана приближается к точке невозврата.

По его мнению, Иран является вызовом для безопасности Европы и одним из крупнейших стратегических вызовов.

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Нетаньяху Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Дональд Трамп Ядерное оружие
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