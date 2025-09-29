Нетаньяху пообещал премьеру Катара больше не атаковать Доху

В ходе разговора Нетаньяху признал, что сожалеет о гибели одного из граждан Катара в результате израильского авиаудара по Дохе.

"Хочу заверить вас, что целью Израиля был ХАМАС, а не Катар. Я также хочу заверить вас, что Израиль не планирует в будущем снова нарушать ваш суверенитет, и я дал такое обещание президенту (Трампу - ред.)", - отметил он.

По словам израильского премьера, он знает, что у Катара есть претензии к Израилю, а у Израиля есть претензии к Катару, "начиная с поддержки "Братьев-мусульман" и заканчивая тем, как Израиль освещают на канале "Аль-Джазира", и поддержкой антиизраильских настроений в университетских городках".

Нетаньяху добавил, что приветствует идею Трампа о создании трехсторонней группы для рассмотрения остающихся проблем двух стран.