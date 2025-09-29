RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Нетаньяху пообещал премьеру Катара больше не атаковать Доху

Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом США Дональдом Трампом поговорил с премьером Катара Мохаммедом аль-Тани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию израильского премьера в соцсети X.

В ходе разговора Нетаньяху признал, что сожалеет о гибели одного из граждан Катара в результате израильского авиаудара по Дохе. 

"Хочу заверить вас, что целью Израиля был ХАМАС, а не Катар. Я также хочу заверить вас, что Израиль не планирует в будущем снова нарушать ваш суверенитет, и я дал такое обещание президенту (Трампу - ред.)", - отметил он. 

По словам израильского премьера, он знает, что у Катара есть претензии к Израилю, а у Израиля есть претензии к Катару, "начиная с поддержки "Братьев-мусульман" и заканчивая тем, как Израиль освещают на канале "Аль-Джазира", и поддержкой антиизраильских настроений в университетских городках".

Нетаньяху добавил, что приветствует идею Трампа о создании трехсторонней группы для рассмотрения остающихся проблем двух стран.

Удар Израиля по Дохе

Напомним, 9 сентября Армия обороны Израиля нанесла ракетные удары по Дохе.

ЦАХАЛ сообщил, что целью такой атаки было руководство ХАМАС. В частности, в результате атаки был ликвидирован Халил аль-Хаии - изгнанный глава Газы и главный переговорщик.

В Катаре назвали такую атаку угрозой безопасности катарцев и резидентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
НетаньяхуСоединенные Штаты АмерикиИзраильКатарДональд ТрампРакетный удар