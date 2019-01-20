Нетаньяху пообіцяв домогтися прориву у відносинах з ісламським світом

Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Нетаньяху сьогодні відвідає мусульманський Чад

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перед офіційним візитом до Чаду пообіцяв домогтися історичного прориву у відносинах з ісламським світом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, Нетаньяху зазначив, що відвідає Чад, щоб зробити ще один важливий історичний прорив. За його словами, мова йде про новий крок у "революційних змінах" у відносинах Ізраїлю з арабським і мусульманським світом.

"Це дуже турбує і навіть викликає гнів у Ірану і палестинців. Вони намагалися запобігти цьому, але безуспішно", - прокоментував Нетаньяху візит до мусульманського Чаду, з якими у Ізраїлю з 1972 розірвані дипломатичні відносини.

Зазначимо, в листопаді 2018 року Ізраїль відвідав президент Чаду Ідрісс Дебі Ітно. За його підсумками повідомлялося, що Нетаньяху здійснить дзеркальний візит до Чаду, де буде оголошено про відновлення дипломатичних відносин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нетаньяху може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом до виборів в Ізраїлі.

Раніше також стало відомо, що США і Ізраїль продовжать співпрацю щодо Сирії та Ірану.