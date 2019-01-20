ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Нетаньяху пообещал добиться прорыва в отношениях с исламским миром

Новости » Политика    20.01.2019 - 11:24
Нетаньяху пообещал добиться прорыва в отношениях с исламским миром
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху сегодня посетит мусульманский Чад

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед официальным визитом в Чад пообещал добиться исторического прорыва в отношениях с исламским миром. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, Нетаньяху отметил, что посетит Чад, чтобы сделать еще один важный исторический прорыв. По его словам, речь идет о новом шаге в "революционных изменениях" в отношениях Израиля с арабским и мусульманским миром.

"Это очень беспокоит и даже вызывает гнев у Ирана и палестинцев. Они пытались предотвратить это, но безуспешно", - прокомментировал Нетаньяху визит в мусульманский Чад, с которым у Израиля с 1972 разорваны дипломатические отношения.

Отметим, в ноябре 2018 года Израиль посетил президент Чада Идрисс Деби Итно. По его итогам сообщалось, что Нетаньяху совершит ответный визит в Чад, где будет объявлено о возобновлении дипломатических отношений.

Напомним, ранее сообщалось, что Нетаньяху может встретиться с президентом США Дональдом Трампом до выборов в Израиле.

Ранее также стало известно, что США и Израиль продолжат сотрудничество по Сирии и Ирану.

 

Порошенко посетит Израиль для подписания соглашения о ЗСТ На складе в МИД Израиля сработала граната, есть пострадавшие
Новости Украины НетаньяхуИзраильислам
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь