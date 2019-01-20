Нетаньяху пообещал добиться прорыва в отношениях с исламским миром

Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху сегодня посетит мусульманский Чад

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед официальным визитом в Чад пообещал добиться исторического прорыва в отношениях с исламским миром. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, Нетаньяху отметил, что посетит Чад, чтобы сделать еще один важный исторический прорыв. По его словам, речь идет о новом шаге в "революционных изменениях" в отношениях Израиля с арабским и мусульманским миром.

"Это очень беспокоит и даже вызывает гнев у Ирана и палестинцев. Они пытались предотвратить это, но безуспешно", - прокомментировал Нетаньяху визит в мусульманский Чад, с которым у Израиля с 1972 разорваны дипломатические отношения.

Отметим, в ноябре 2018 года Израиль посетил президент Чада Идрисс Деби Итно. По его итогам сообщалось, что Нетаньяху совершит ответный визит в Чад, где будет объявлено о возобновлении дипломатических отношений.

Напомним, ранее сообщалось, что Нетаньяху может встретиться с президентом США Дональдом Трампом до выборов в Израиле.

Ранее также стало известно, что США и Израиль продолжат сотрудничество по Сирии и Ирану.