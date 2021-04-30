ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Тиснява на фестивалі Лаг ба-Омер: МЗС України висловив співчуття Ізраїлю

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 квітня 2021 12:06
Тиснява на фестивалі Лаг ба-Омер: МЗС України висловив співчуття Ізраїлю Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей на релігійному зібранні в Ізраїлі. Під час релігійного свята обвалилася частина трибун і загинули 44 людини.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, "Україна поруч з Ізраїлем у цей похмурий час".

"Жахливі новини з гори Мерон, Ізраїль. Глибоко засмучений загибеллю людей унаслідок трагічної тисняви на релігійному зібранні. Я всім серцем переживаю за сім'ї загиблих. Бажаю швидкого одужання постраждалим", - написав Кулеба.

Тиснява сталася, коли десятки тисяч євреїв зібралися біля Галілейської гробниці мудреця 2-го століття рабина Шимона Бар Йохая.

Для евакуації людей залучали вертольоти, які переправляли поранених до лікарень на півночі Ізраїлю. Ізраїльські військові заявили, що рятувати людей взялися пошуково-рятувальні війська і медичні бригади.

Нагадаємо, щонайменше 14 дітей загинуло під час тисняви в початковій школі на заході Кенії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Україна Ізраїль
NEWS
Україна закриває кордон для Індії: кого пускатимуть і за яких умов
Україна закриває кордон для Індії: кого пускатимуть і за яких умов
DAILY
Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії