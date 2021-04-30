Тиснява на фестивалі Лаг ба-Омер: МЗС України висловив співчуття Ізраїлю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей на релігійному зібранні в Ізраїлі . Під час релігійного свята обвалилася частина трибун і загинули 44 людини.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter .

За його словами, "Україна поруч з Ізраїлем у цей похмурий час".

"Жахливі новини з гори Мерон, Ізраїль. Глибоко засмучений загибеллю людей унаслідок трагічної тисняви на релігійному зібранні. Я всім серцем переживаю за сім'ї загиблих. Бажаю швидкого одужання постраждалим", - написав Кулеба.

Тиснява сталася, коли десятки тисяч євреїв зібралися біля Галілейської гробниці мудреця 2-го століття рабина Шимона Бар Йохая.

Для евакуації людей залучали вертольоти, які переправляли поранених до лікарень на півночі Ізраїлю. Ізраїльські військові заявили, що рятувати людей взялися пошуково-рятувальні війська і медичні бригади.