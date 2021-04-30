Тиснява на релігійному святі в Ізраїлі: що відомо на даний момент

В Ізраїлі під час релігійного святкування Лаг ба-Омер сталася тиснява .В результаті якої загинули не менше 44 осіб, близько 150 отримали травми.

Трагедія сталася на горі Мерон, що на півночі Ізраїлю, в невеликому переході, вхід в який був відкритий, а вихід заблокований поліцією. У якийсь момент люди почали падати один на одного, і виникла тиснява. За словами представників поліції, причиною трагедії стала слизька доріжка з металевою підлогою, де накопичилося багато людей.

Медики відзначають, що причиною смерті стало занадто велике скупчення людей. За інформацією ЗМІ, кількість присутніх на горі під час святкування була від 50 до 100 тисяч осіб. При цьому в поліції до цього відзначали, що гора Мерон може вмістити від 200 до 300 тисяч осіб.

TRAGEDIA EN ISRAEL: Momentos antes de la estampida en Meron, Israel. pic.twitter.com/njv2eCGWFm — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 30, 2021

Після інциденту поліція повністю закрила заходи, були встановлені блокпости. Всю ніч проводилася евакуація постраждалих в результаті тисняви.