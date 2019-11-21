Нетаньяху висунули офіційні звинувачення в корупції

Генеральний прокурор Ізраїлю Авичай Мандельблит офіційно звинуватив прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху в серії корупційних скандалів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, генпрокурор

головні звинувачення не змусять Нетаньяху піти у відставку, але вони, швидше за все, підштовхнуть до його відставки.

Нагадаємо, в червні дружину прем'єр-міністра країни Сару Нетаньяху звинуватили в шахрайстві. Зокрема, дружині Нетаньяху інкримінували неправомірну розтрату майже 100 тис. доларів на оплату кейтерингу. За даними слідства, з вересня 2010 року по березень 2013 року дружина політика замовляла їжу в ресторанах для резиденції прем'єра, хоча там працював кухар, а правила розпорядку забороняють замовляти їжу при наявності штатного кухаря.

При цьому сам Нетаньяху заявляв, що не піде у відставку, якщо генеральний прокурор прийме рекомендації поліції про звинувачення в корупції до того, як буде розглянута позиція прем'єра у справі.