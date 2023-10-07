Нетаньяху обещает задействовать всю мощь армии Израиля на уничтожение ХАМАС

Израиль пустит в действие всю мощь своей армии, чтобы уничтожить террористическую группировку ХАМАС. Израильские войска отбили большинство захваченных сегодня боевиками территорий Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, издания Haaretz , JPost и Times of Israel .

В своем обращении к народу, транслировавшемуся в Facebook, Нетаньяху заявил, что Израиль победит ХАМАС, но война с боевиками займет время.

"Все места, где они планировали совершенное зло, где они прячутся сейчас, будут уничтожены полностью. Эта война будет долгой, тяжелой, но могу вам обещать, что, с Божьей помощью, мы победим", - подчеркнул израильский премьер.

Он также пригрозил расправой террористам за издевательства над женщинами, детьми и пожилыми людьми во время нападения на Израиль.

"Израиль сведет счета со всеми, кто нанесет им вред. То, что произошло сегодня, никогда не было в Израиле. Мы сильно отомстим за этот черный день", - добавил он.

Обращение Нетаньяху прозвучало незадолго после выступления президента США Джо Байдена, выразившего полную поддержку Израилю и пообещавшего всю необходимую помощь.

Кроме того, Байден выразил обеспокоенность из-за угрозы того, что ситуацией в Израиле могут воспользоваться другие террористы. К слову, боевики "Талибана" уже попросили Иран разрешить им воевать с Израилем.

Также в своем выступлении премьер-министр призвал жителей Израиля по возможности покинуть сектор Газа.

"Израиль достигнет каждого места, где скрывается ХАМАС. Я призываю жителей Газы немедленно покинуть эти места", - добавил он.

Израиль отвоевывает территории

В то же время, по данным Haaretz, израильские войска вернули под свой контроль уже большинство захваченных боевиками ХАМАС населенных пунктов. В список освобожденных вошли Сдерот, Софа, Керем-Шалом, Нирим, Назив-Хатара, Нир-Оз, форпост Нахаль-Оз, Хулит, Нир-Ам, Нир-Ицхак, Беэр-Шева, Сде-Йемен, Маген и Урим.

Кроме того, в Израиле продолжает расти количество погибших и раненых в результате нападения террористов ХАМАС. По данным Министерства здравоохранения, количество раненых и госпитализированных составляет по меньшей мере 1 452 человек. Погибшими считают уже более 200 человек.

Что произошло в Израиле

Сегодня утром боевики террористической группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля из Сектора Газа, а также устроили массированный ракетный удар по городам Израиля. В настоящее время продолжаются бои между Армией Израиля и боевиками, но не исключается дальнейшее вторжение израильских войск в Сектор Газы.

По предварительным данным, среди жертв нападения на Израиль одна гражданка Украины. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, эта информация еще проверяется.

Все подробности нападения ХАМАС на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина.

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