Нетаньяху обіцяє задіяти всю потужність армії Ізраїлю на знищення ХАМАС

Ізраїль пустить в дію всю потужність своєї армії, щоб знищити терористичне угрупування ХАМАС. Наразі ізраїльські війська відбили більшість захоплених сьогодні бойовиками територій Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, видання Haaretz , JPost та Times of Israel .

У своєму зверненні до народу, яке транслювалося у Facebook, Нетаньяху заявив, що Ізраїль переможе ХАМАС, але війна з бойовиками займе час.

"Усі місця, де вони планували вчинене зло, де вони ховаються зараз, будуть знищені дощенту. Ця війна буде довгою, важкою, але можу вам обіцяти, що, з Божою допомогою, ми переможемо", - наголосив ізраїльський прем'єр.

Він також пригрозив розправою терористам за знущання з жінок, дітей та літніх людей під час нападу на Ізраїль.

"Ізраїль зведе рахунки з усіма, хто завдасть їм шкоди. Те, що сталося сьогодні, ніколи не було в Ізраїлі. Ми сильно помстимося за цей чорний день", - додав він.

Звернення Нетаньяху пролунало незадовго після виступу президента США Джо Байдена, який висловив повну підтримку Ізраїлю та пообіцяв всю необхідну допомогу.

Крім того, Байден висловив стурбованість через загрозу того, що ситуацією в Ізраїлі можуть скористатися інші терористи. До слова, бойовики "Талібану" вже нібито попросили Іран дозволити їм воювати з Ізраїлем.

Також у своєму виступі прем'єр-міністр закликав мешканців Ізраїлю якомога швидше залишити сектор Газа.

"Ізраїль досягне кожного місця, де ховається ХАМАС. Я закликаю мешканців Гази негайно покинути ці місця", - додав він.

Ізраїль відвойовує території

Водночас, за даними Haaretz, ізраїльські війська повернули під свій контроль вже більшість захоплених бойовиками ХАМАС населених пунктів. До списку звільнених увійшли Сдерот, Софа, Керем-Шалом, Нірім, Назів-Хатара, Нір-Оз, форпост Нахаль-Оз, Хуліт, Нір-Ам, Нір-Іцхак, Беер-Шева, Сде-Ємен, Маген та Урім.

Крім того, в Ізраїлі продовжує рости кількість загиблих та поранених в результаті нападу терористів ХАМАС. За даними Міністерства охорони здоров'я кількість поранених і госпіталізованих складає щонайменше 1 452 осіб. Загиблими вважають вже понад 200 мешканців країни.

Що сталося в Ізраїлі

Сьогодні вранці бойовики терористичного угрупування ХАМАС проникли на територію Ізраїля з Сектору Газа, а також влаштували масований ракетний удар по містах Ізраїлю. Наразі тривають бої між Армією Ізраїля та бойовиками, водночас не виключається подальше вторгнення ізраїльських військ в Сектор Гази.

За попередніми даними, серед жертв нападу на Ізраїль одна громадянка України. Проте, за словами президента України Володимира Зеленського, наразі ця інформація ще перевіряється.

Усі подробиці нападу ХАМАС на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Реакцію України й світу на події в Ізраїлі можна дізнатись за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.