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Нетаньягу назвав метою ударів по Сирії Іран

Новини » Політика    21.01.2019 - 04:54
Нетаньягу назвав метою ударів по Сирії Іран
Фото: Біньямін Нетаньягу flickr.com/israelipm)

Зі слів прем'єра, таким чином Ізраїль протидіє закріпленню Ірану на території Сирії

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що авіаударb ізраїльських ВПС по південних районах Дамаска (Сирія) спрямовані проти Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нетаньягу в Twitter.

Зі слів ізраїльського прем'єра, таким чином Ізраїль протидіє закріпленню Ірану на території Сирії.

"У нас послідовна політика: завдавати шкоди іранській присутності в Сирії і заподіювати шкоду будь-кому, хто намагається нашкодити нам", - написав зокрема Нетаньягу.

Пізніше Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ізраїльські війська атакували іранські сили на території Сирії, завдавши удару по підрозділу Корпусу вартових ісламської революції "Аль-Кудс" на сирійській території.

В IDF попередили збройні сили Сирії утриматися від атаки у відповідь по території Ізраїлю або ізраїльських військах.

Нагадаємо, раніше ізраїльська система протиракетної оборони перехопила випущену з Сирії ракету. За даними ізраїльської армії, сирійська сторона зробила спробу ракетного обстрілу, однак батарея ПРО на півночі Голанських висот перехопила її.

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Новини України НетаньяхуІзраїльІранДамаск
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