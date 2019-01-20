Ізраїльська система ПРО перехопила випущену з Сирії ракету

Фото: ізраїльська система ПРО (nemo frenkel)

До цього сирійська влада повідомила про атаку авіації Ізраїлю

Ізраїльська система протиракетної оборони (ПРО) перехопила випущену з Сирії ракету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

За даними ізраїльської армії, сирійська сторона зробила спробу ракетного обстрілу, однак батарея ПРО на півночі Голанських висот перехопила ракету. Зазначимо, що незадовго до цього сирійське державне агентство SANA заявило про відбиття атаки ізраїльської авіації на півдні Сирії.

Також повідомляється, що поки невідомо, чи була перехоплена сирійська ракета випущена сирійськими ППО в рамках "відбиття атаки ізраїльської авіації".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав президента Дональда Трампа не поспішати з виведенням військ з Сирії, поки джихадисти не будуть остаточно переможені.

Раніше також стало відомо, що США і Ізраїль продовжать співпрацю щодо Сирії та Ірану. Зокрема, коментуючи рішення Трампа про виведення військ з Сирії, держсекретар Майк Помпео запевнив, що це ніяк не відіб'ється на тих сферах, в яких адміністрація США співпрацює з Ізраїлем.