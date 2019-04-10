Нетаньяху почав переговори щодо правлячої коаліції

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху після завершення голосування на парламентських виборах оголосив про початок переговорів про формування правлячої коаліції за участю правих партій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yedioth Ahronoth.

Зокрема, Нетаньяху зазначив, що практично всі лідери правих партій, які брали участь у виборах, заявили йому про підтримку на посту прем'єр-міністра і про довіру щодо формування нового уряду.

"Правий табір на чолі з партією "Лікуд" буде керувати країною наступні чотири роки", - підкреслив Нетаньяху.

За результатами опрацювання понад 64% протоколів, "Лікуд" лідирує з невеликим відривом в 1%. Вона набрала 27,07% голосів, головний опонент чинного прем'єра Бені Ганц і його блок "Кахоль-Лаван" набрав 25,96%.

Нагадаємо, після завершення голосування Нетаньяху разом з суперником оголосив про перемогу своїх партій на виборах.

Вчора в Ізраїлі пройшли позачергові парламентські вибори, які були викликані політичною кризою через законопроект про обов'язковий призов до армії ортодоксальних іудеїв.