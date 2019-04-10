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В Ізраїлі оголосили попередні результати парламентських виборів

Новини » Політика    10.04.2019 - 04:54
В Ізраїлі оголосили попередні результати парламентських виборів
Фото: Баньямін Нетаньяху (Abir Sultan/Pool via AP)

Партія чинного прем'єр-міністра Нетаньяху вирвалася вперед на 1%

Ізраїльська Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила попередні результати виборів після обробки 64,24% протоколів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК.

Партія "Лікуд" чинного прем'єр-міністра Баньяміна Нетаньяху лідирує з невеликим відривом в 1%. Вона набрала вже 27,07% голосів - за неї віддали свої голоси понад 761,9 тис. Виборців.

Головний опонент Нетаньяху - Бені Ганц - з його блоком партій "кахоль-Лаван" отримав результат 25,96%. За нього віддали голоси 253,9 тис. ізраїльтян.

Нетаньяху в своєму Twitter подякував усім, хто проголосував за нього, написавши "Спасибі" і опублікував фото з дружиною.

В Ізраїлі оголосили попередні результати парламентських виборів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обидва лідери виборчих перегонів в Ізраїлі одночасно заявили про перемогу своїх партій. За результатами несолько екзитполів партія "Лікуд" могла отримати на кілька місць менше блока партій Ганц.

Вибори в 21 Кнесет Ізраїлю позачергові. Після оголошення результатів виборів дві лідируючих партії почнуть переговори з іншими партіями, щоб вони підтримали свого кандидата на пост прем'єр-міністра.

Після цього президент країни вибере одного з лідерів партій і доручить йому сформувати коаліцію протягом 42 днів. Склад запропонованого уряду буде винесено на затвердження - для цього потрібен мінімум 61 голос. Якщо переможцю не вдасться сформувати коаліцію, то це право отримає його конкурент. Хто сформує коаліцію - той стане главою уряду.

Нетаньяху синхронно з його суперником заявили про перемоги своїх партій на виборах В Ізраїлі почалися позачергові вибори
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