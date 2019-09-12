Нетаньяху не виключає повномасштабну операцію в секторі Газа

Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Нетаньяху допускає повалення режиму ХАМАС у секторі Газа

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху допускає можливість повномасштабної військової операції в секторі Газа. Про це він заявив перед вильотом на переговори до Росії, передає видання Yedioth Ahronoth.

За словами Нетаньяху, така можливість існує, проте ізраїльській стороні "не варто квапити події".

"Здається, у нас не буде іншого варіанту, крім як почати широкомасштабну операцію в секторі Газа", - зазначив він.

Він уточнив, що мова йде про повалення режиму ХАМАС в цьому анклаві.

"Військова операція буде, але я почну її, коли ми будемо готові, і ні хвилиною раніше. Я не обгрунтовую свою політику на повідомленнях у Twitter", - додав Нетаньяху.

Нагадаємо, раніше Нетаньяху заявив, що після виборів планує подати закон про анексію Йорданської долини на окупованому Західному березі річки Йордан.

"Одним з місць, де суверенітет може бути застосований одразу ж після виборів, є долина річки Йордан. Наступний уряд застосує суверенітет Ізраїлю в долині річки Йордан", - підкреслив він.

До цього Нетаньяху пообіцяв поширити суверенітет Ізраїлю на всю Іудею і Самарію.