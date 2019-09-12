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Нетаньяху не исключает полномасштабную операцию в секторе Газа

Новости » Политика    12.09.2019 - 12:51
Нетаньяху не исключает полномасштабную операцию в секторе Газа
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху допускает свержение режима ХАМАС в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допускает возможность полномасштабной военной операции в секторе Газа. Об этом он заявил перед вылетом на переговоры в Россию, передает издание Yedioth Ahronoth.

По словам Нетаньяху, такая возможность существует, однако израильской стороне "не стоит торопить события".

"Кажется, у нас не будет другого варианта, кроме как начать широкомасштабную операцию в секторе Газа", - отметил он.

Он уточнил, что речь идет о свержении режима ХАМАС в этом анклаве.

"Военная операция будет, но я начну ее, когда мы будем готовы, и ни минутой раньше. Я не основываю свою политику на сообщениях в Twitter", - добавил Нетаньяху.

Напомним, ранее Нетаньяху заявил, что после выборов планирует подать закон об аннексии Иорданской долины на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

"Одним из мест, где суверенитет может быть применен сразу же после выборов, является долина реки Иордан. Следующее правительство применит суверенитет Израиля в долине реки Иордан", - подчеркнул он.

До этого Нетаньяху пообещал распространить суверенитет Израиля на всю Иудею и Самарию.

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Новости Украины НетаньяхуСектор ГазаИзраиль
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