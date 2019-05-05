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Нетаньяху віддав наказ не припиняти удари по сектору Газа

Новини » Надзвичайні події    05.05.2019 - 14:12
Нетаньяху віддав наказ не припиняти удари по сектору Газа
Фото: Біньямін Нетаньяху (Reuters)

Ізраїльські війська вже завдали удар по понад 200 цілям

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху віддав наказ військовим не припиняти удари по позиціям ХАМАС у секторі Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Walla.

Як повідомляється, Нетаньяху віддав наказ не припиняти масовані атаки по сектору Газа та посилити військо на кордоні з палестинським регіоном.

"Я віддав наказ Армії оборони Ізраїлю продовжувати масовані атаки в секторі Газа та посилити війська силами бронетехніки, артилерії та піхоти", - заявив ізраїльський прем'єр.

Він зазначив, що такі дії Ізраїлю спрямовані на "відновлення миру та безпеки жителів півдня країни".

Зазначаємо, що наразі ізраїльські війська завдали щонайменше 220 ударів по цілям у секторі Газа.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі повідомили, що в результаті ракетного обстрілу з території сектору Газа загинула одна людина, ще декілька осіб отримали поранення.

В свою чергу з палестинської сторони заявили, що в результаті ударів ізраїльської армії по позиціям ХАМАС у секторі Газа загинули щонайменше 9 людей. Удари були здійснені у відповідь на запуск ракет з палестинської території в напрямку Ізраїлю.

Раніше в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що за день 4 травня з боку сектору Газа було запущено близько 220 ракет. Частина з них була перехоплена системою ППО "Залізний купол", але деякі досягли землі. Зокрема, одна з ракет впала в Сдероті поруч з дитячим садком.

 

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