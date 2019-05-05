ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нетаньяху отдал приказ не прекращать удары по сектору Газа

Новости » Происшествия    05.05.2019 - 14:12
Нетаньяху отдал приказ не прекращать удары по сектору Газа
Фото: Биньямин Нетаньяху (Reuters)

Израильские войска уже нанесли удар по более чем 200 целям

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военным не прекращать удары по позициям ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Walla News.

Как сообщается, Нетаньяху отдал приказ не прекращать массированные атаки по сектору Газа и усилить войска на границе с палестинским регионом.

"Я отдал приказ Армии обороны Израиля продолжать массированные атаки в секторе Газа и усилить войска силами бронетехники, артиллерии и пехоты", - заявил израильский премьер.

Он отметил, что такие действия Израиля направлены на "восстановление мира и безопасности жителей юга страны".

Отмечаем, что в настоящее время израильские войска нанесли по меньшей мере 220 ударов по целям в секторе Газа.

Напомним, ранее в Израиле сообщили, что в результате ракетного обстрела с территории сектора Газа погиб один человек, еще несколько человек получили ранения.

В свою очередь с палестинской стороны заявили, что в результате ударов израильской армии по позициям ХАМАС в секторе Газа погибли по меньшей мере 9 человек. Удары были осуществлены в ответ на запуск ракет с палестинской территории в направлении Израиля.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что за день 4 мая со стороны сектора Газа было запущено около 220 ракет. Часть из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол", но некоторые достигли земли. В частности, одна из ракет упала в Сдероте рядом с детским садом.

 

США осудили ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа ЕС призвал прекратить ракетные обстрелы из сектора Газы в сторону Израиля
Новости Украины НетаньяхуСектор ГазаобстрелИзраиль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь