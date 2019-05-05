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В Ізраїлі повідомили про загиблого від ракетного обстрілу

Новини » Надзвичайні події    05.05.2019 - 10:17
В Ізраїлі повідомили про загиблого від ракетного обстрілу
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В ніч на 5 травня було зафіксовано 180 запусків ракет у бік Ізраїлю

За минулу добу ізраїльські військові зафіксували 430 ракет, які були випущені з території сектору Газа у бік Ізраїлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Армії оборони Ізраїлю (IDF) у Twitter.

Як повідомляється, військові зафіксували 430 запусків ракет з палестинської території.

В Ізраїлі повідомили про загиблого від ракетного обстрілу

У виданні Haaretz уточнили, що 180 ракет з сектору Газа були запущені в ніч на неділю, 5 травня.

Прес-секретар МЗС Ізраїлю Еммануель Нахшон повідомив у Twitter, що в результаті атаки з ізраїльського боку загинула одна людина, ще декілька осіб отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті ударів ізраїльської армії по позиціям ХАМАС у секторі Газа загинули щонайменше 9 людей. Удари були здійснені у відповідь на запуск ракет з палестинської території в напрямку Ізраїлю.

Раніше в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що за день 4 травня з боку сектору Газа було запущено близько 220 ракет. Частина з них була перехоплена системою ППО "Залізний купол", але деякі досягли землі. Зокрема, одна з ракет впала в Сдероті поруч з дитячим садком.

Крім того, вранці 2 травня в ізраїльських округах Шаар ха-Негев і Сдот-Негев спрацювали сигнали повітряної тривоги. Пізніше в Армії оборони Ізраїлю заявили, про запуск 2 ракет з території сектора Газа у бік Ізраїлю.

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