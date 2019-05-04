ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

За день по Ізраїлю з сектора Газа випустили 220 ракет

Новини » Надзвичайні події    04.05.2019 - 23:34
За день по Ізраїлю з сектора Газа випустили 220 ракет
Фото: ракетний обстріл (twitter.com/njslea)

Частина ракет були перехоплені

З сектора Газа Ізраїля за день випустили близько 220 ракет. Про це пише місцеве видання 9tv.co.il з посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Такі дані видання опублікувало станом на 19:17. Зокрема. одна з ракет впала в Сдероті поруч з дитячим садком. Частина з них була перехоплена системою ПРО "Залізний купол", але деякі досягли землі.

"Новий сигнал повітряної тривоги в селищах, прилеглих до Гази. До цієї години по Ізраїлю було випущено близько 220 ракет", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють в Цахалі, до цього часу ударам з повітря піддалися 120 об'єктів Хамасу. В останні години знищений ракетний завод Хамасу, який знаходиться під землею. Обстріляний штаб хамасовского батальйону Бурейдж, в якому знаходилися і потужності по виробництву бойового інвентарю. У числі іншого літаки ВПС зрівняли з землею шестиповерхову будівлю, в якій знаходилися офіси військової розвідки і служби внутрішньої безпеки Хамасу, а також департамент у справах палестинських ув'язнених в Ізраїлі.

Раніше повідомлялося, що Ізраїльські власті закрили всі переходи на кордоні з сектором Газа у відповідь на ракетний обстріл.

Нагадаємо, вранці 2 травня в ізраїльських округах Шаар ха-Негев і Сдот-Негев спрацювали сигнали повітряної тривоги. Пізніше в Армії оборони Ізраїлю заявили, про запуск 2 ракет з території сектора Газа у бік Ізраїлю.

Армія Ізраїлю завдала ударів по 70 цілям у секторі Газа Ізраїль перехопив десятки ракет запущених з сектору Газа
Новини України ІзраїльСектор Газаобстрел
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся