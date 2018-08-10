Ізраїль і ХАМАС домовилися про перемир'я

Джерела Reuters повідомляють, що режим припинення вогню вступив в силу в 23:45 за місцевим часом

Ізраїль та ісламське угрупування ХАМАС, що контролює Сектор Газа, домовились про перемир'я. Про це повідомляє Reuters.

Угода про режим припинення вогню було досягнуто під час переговорів, які проводилися при підтримці Єгипту. Перемир'я набирає чинності в 23:45 за місцевим часом.

Офіційні джерела Ізраїлю поки не коментували дану ситуацію. Ізраїльска преса повідомляє, що така інформація почала з'являтися після того, як ізраїльські сили оборони повідомили про зменшення шансів проведення масштабної операції на території сектору Газа.

В Єгипті заявили, що вони працюють з ппротиборчими сторонами для запобігання ескалації конфлікту в регіоні. Каїр підтримує зв'язок з обома сторонами конфлікту, щоб відновити спокій і не допустити спалахів насильства.

Нагадаємо, на півдні Ізраїлю спрацювали сирени повітряної тривоги. Спрацювали сирени в місті Беер-Шева, розташованому в 40 км на схід від кордону сектору Газа.