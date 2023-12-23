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Нетаньяху - Байдену: Израиль не остановит операцию в Газе, пока не будут достигнуты цели

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня вечером побеседовал с президентом США Джо Байденом и выразил ему благодарность за позицию США в Совете Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Нетаньяху дал понять, что Израиль будет продолжать войну, пока все его цели не будут достигнуты. Среди них - свержение террористической группировки ХАМАС и возвращение домой заложников, удерживаемых палестинскими террористами в Секторе Газа.

Война Израиля и ХАМАС

7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил о начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.

24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день. Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАС территории Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил , что международное давление не остановит Израиль от продолжения войны против ХАМАСа.

20 декабря Израиль предложил палестинцам перемирие сроком на неделю. Тель-Авив предложил уволить 40 человек, среди которых женщины и дети, а также пожилые мужчины, нуждающиеся в срочной медицинской помощи. Тем не менее, ХАМАС отклонил предложение Израиля остановить боевые действия на одну неделю для обмена.

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НетаньяхуСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденИзраильСектор Газа