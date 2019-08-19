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Україна очікує ратифікацію угоди про вільну торгівлю Ізраїлем після 17 вересня

Новини » Політика    19.08.2019 - 23:49
Україна очікує ратифікацію угоди про вільну торгівлю Ізраїлем після 17 вересня
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України заявив про новий рівень співпраці України та Ізраїлю

Україна очікує ратифікації Угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем після обрання нового складу Кнесету на виборах 17 вересня. Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з ізраїльським прем’єром Беньяміном Нетаньягу, передає РБК-України з посиланням на Facebook президента.

Зі слів Зеленського, завдяки торговельній угоді між Україною та Ізраїлем збільшаться обсяги торгівлі між країнами.

Президент додав, що підписано чотири важливі документи, які розширять контакти між Україною та Ізраїлем в освіті, культурі і спорті, також очікується тісна співпраця в агросекторі.

"Я запросив ізраїльські компанії приходити працювати в Україну: будувати дороги та інфраструктуру, вкладати в медицину, освіту, енергозбереження та, звісно, в ІТ. У наступні п’ять років ми будемо стрімко зростати, тож Україна сьогодні - найпривабливіше місце для стратегічних інвесторів", - повідомив він.

Нагадаємо, на початку серпня Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем. Угода має набути чинності через 60 днів після ратифікації парламентом України і ізраїльським Кнесетом.

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Новини України Володимир ЗеленськийугодаІзраїльсвободная торговля
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