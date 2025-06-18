Нетаньяху сделал громкие заявления о будущем Ирана и изменении Ближнего Востока из-за войны

Нетаньяху считает, что мир сейчас стоит на пороге "нового Ближнего Востока", в котором Израиль будет играть ключевую роль.

По его словам, война с Ираном может создать предпосылки для восстания против тамошнего режима и ускорить процесс нормализации отношений Израиля с арабскими странами.

Нетаньяху: "Еврейское государство может освободить персов"

Во время своего интервью он высказался за смену режима в Тегеране, заявив: "Кир освободил евреев, а сегодня еврейское государство может освободить персов... Мы создаём условия. И поэтому это может иметь последствия".

Нетаньяху считает, что "80 процентов" иранцев "ненавидят" свой режим и хотели бы получить новую власть.

Кроме того, премьер-министр Израиля резко охарактеризовал верховного лидера Ирана, аятоллу Али Хаменеи, назвав его "современным Гитлером".

Нетаньяху также добавил, что Израиль планирует уничтожить "дополнительные объекты режима" в рамках текущей военной кампании.

"Новый" Ближний Восток

По мнению Нетаньяху, нынешний конфликт может стать поворотным моментом для региона и способствовать дальнейшему сближению Израиля с арабскими странами в рамках Авраамских соглашений.

"Мы увидим другой Ближний Восток, реальность, которой мы до сих пор не видели", - заявил он, предполагая, что арабский мир еще больше откроется для Израиля.

"Или мы, или они" - позиция Израиля в отношении Ирана

Нетаньяху подчеркнул, что ключевая угроза для региона сегодня - это Иран, и что война - это не только оборонительное действие, но и попытка изменить геополитический ландшафт.

"Арабский мир открылся для нас. И угроза, с которой мы сейчас сталкиваемся, - это Иран. Или мы, или они", - резюмировал премьер.