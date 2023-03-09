Нетаньяху предложил Италии газ и хочет, чтобы она признала Иерусалим столицей Израиля

Израиль хочет укрепить экономические связи с Италией и готов поставлять природный газ, которого в стране очень много.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Я хотел бы видеть больше экономического сотрудничества", - Нетаньяху в интервью итальянской газете La Repubblica

По его словам, более тесные отношения с вашими компаниями будут позитивными для обеих сторон.

"И еще есть природный газ: у нас его много, и я хотел бы обсудить, как доставить его в Италию для поддержки вашего экономического роста", - добавил он.

Италия намерена заменить свой импорт энергоресурсов из России после вторжения Москвы в Украину в прошлом году.

В июне прошлого года Израиль и Египет подписали соглашение с Европейским Союзом, направленное на увеличение экспорта природного газа в Европу. В ноябре Израиль также подписал соглашение с TotalEnergies и Eni, которое позволяет энергетическим компаниям начать разведку природного газа в рамках знаменательного соглашения о морской границе с Ливаном.

Нетаньяху, который столкнулся с протестами против плана его правительства по пересмотру израильской судебной системы, в четверг прибывает в Италию с трехдневным визитом.

Он также сообщил La Repubblica, что попросит премьер-министра Италии Джорджу Мелони признать Иерусалим столицей Израиля.

"Я считаю, что Риму пора признать Иерусалим столицей предков еврейского народа на протяжении трех тысяч лет, как это сделали Соединенные Штаты в жесте большой дружбы", - сказал Нетаньяху.

Израиль заявляет, что Иерусалим является его столицей, но большинство стран не признают его таковым, и его статус в соответствии с международным правом оспаривается до разрешения израильско-палестинского конфликта.