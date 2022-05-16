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Ізраїль нарощує видобуток газу для поставок до Європи

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Ізраїль, Понеділок 16 травня 2022 17:43
Ізраїль нарощує видобуток газу для поставок до Європи Фото: Ізраїль збільшує видобуток газу для поставок в країни ЄС (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Ізраїль нарощує видобуток природного газу на шельфі і має намір укласти угоду про постачання з Європою в найближчі місяці. Євросоюз планує відмовитися від російського газу після вторгнення Москви в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представників галузі, в найближчі кілька років країна має намір подвоїти видобуток приблизно з 20 млрд кубометрів до приблизно 40 млрд кубометрів у міру розширення поточних проектів і запуску нових родовищ.

В даний час Ізраїль постачає газ на свій власний ринок і через місцеву мережу трубопроводів експортує в сусідні Єгипет і Йорданію, в той час як більша частина додаткового газу призначена для Європи.

"Ми сподіваємося створити відносно швидкий робочий процес і вже влітку досягти Рамкової угоди", - сказав Ліор Шилат, генеральний директор Міністерства енергетики Ізраїлю, під час недавнього візиту на бурове судно в Каріші, газовому родовищі близько 90 км від узбережжя Ізраїлю, яке має бути введено в експлуатацію в кінці цього року.

Його власник, лондонська компанія Energean, нещодавно виявила поблизу нові родовища.

"Спочатку це будуть невеликі обсяги, і поступово, у міру зростання обсягів виробництва і поставок, (обсяги) будуть збільшуватися", - сказав Шилат.

За його словами, подібні угоди зазвичай спочатку досягаються між урядами, а потім угоди укладаються в приватному секторі. Насправді це допоможе Європі не раніше 2024 року, сказав він.

За його словами, подібні угоди зазвичай спочатку досягаються між урядами, а потім угоди укладаються в приватному секторі. Насправді це допоможе Європі не раніше 2024 року, сказав він, не уточнивши, які країни або групи потенційно можуть бути залучені.

Маршрут

Вибір маршруту поставок є складним завданням, для вирішення якої необхідно орієнтуватися в політиці регіону. Одним з варіантів може бути експорт до Європи через заводи зі зрідження газу в Єгипті, а потім транспортування на північ по трубопроводах, які знаходяться на різних стадіях планування. Також обговорюється плавучий завод з виробництва зрідженого природного газу (FLNG), який дозволить здійснювати поставки в Європу безпосередньо з Ізраїлю.

Інші можливості включають запропонований газопровід Eastmed, амбітний і дорогий проект, який з'єднає газові родовища з континентальною Європою, або коротший трубопровід до Туреччини.

Єгипет є найкоротшим шляхом до Європи, FLNG забезпечить незалежність від будь-якої транзитної країни, в той час як прямий трубопровід забезпечить найнижчу ціну для кінцевого споживача, але його будівництво займе більше часу, заявила газовий консультант Джина Коен в звіті, представленому Міністерству закордонних справ Ізраїлю і Європейський парламент.

"Ізраїль повинен діяти якомога швидше, так як вікно для підписання контрактів і перетворення в великого постачальника газу в Європу буде відкрито тільки протягом обмеженого часу", - сказав Коен.

Ізраїль, Кіпр і Греція вже підписали угоду про будівництво підводного силового кабелю, що з'єднує їх електричні мережі і забезпечує резервне живлення на випадок надзвичайних ситуацій.

Європа через війну проти України хоче припинити поставки з Росії, Постачальника близько 40% її природного газу. Російські поставки в минулому році склали близько 155 млрд кубометрів.

Ізраїльський газ допоможе Європі диверсифікуватися, поряд з поставками з інших країн, таких як Сполучені Штати і Катар.

Нагадаємо, Німеччина зробила кроки з нарощування імпорту зрідженого природного газу (СПГ) для відмови від трубопровідних поставок з Росії. Країна орендувала чотири плавучих сховища і регазифікаційні установки (FSRU).

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