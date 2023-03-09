Нетаньягу запропонував Італії газ і хоче, щоб вона визнала Єрусалим столицею Ізраїлю

Ізраїль хоче зміцнити економічні зв'язки з Італією та готовий постачати природний газ, якого в країні дуже багато.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Я хотів би бачити більше економічного співробітництва", - Нетаньягу в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica

За його словами, тісніші стосунки з вашими компаніями будуть позитивними для обох сторін.

"І ще є природний газ: у нас його багато, і я хотів би обговорити, як доставити його до Італії для підтримки вашого економічного зростання", - додав він.

Італія має намір замінити свій імпорт енергоресурсів із Росії після вторгнення Москви в Україну минулого року.

У червні минулого року Ізраїль та Єгипет підписали угоду з Європейським Союзом, спрямовану на збільшення експорту природного газу до Європи. У листопаді Ізраїль також підписав угоду з TotalEnergies та Eni, яка дозволяє енергетичним компаніям розпочати розвідку природного газу в рамках знаменної угоди про морський кордон із Ліваном.

Нетаньягу, який зіткнувся з протестами проти плану його уряду щодо перегляду ізраїльської судової системи, у четвер прибуває до Італії з триденним візитом.

Він також повідомив La Repubblica, що попросить прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

"Я вважаю, що Риму настав час визнати Єрусалим столицею предків єврейського народу протягом трьох тисяч років, як це зробили Сполучені Штати в жесті великої дружби", - сказав Нетаньяху.

Ізраїль заявляє, що Єрусалим є його столицею, але більшість країн не визнають його таким, і його статус відповідно до міжнародного права заперечується до вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту.