ЄС купуватиме Ізраїльський газ замість російського. Поставки підуть через Єгипет
Ізраїль, Єгипет і Європейський союз підписали Меморандум про експорт природного газу. Поставки замінять імпорт енергоносіїв до Європи з Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн в Twitter.
Згідно з меморандумом, Ізраїль буде експортувати природний газ по трубопроводу в Єгипет, де він буде перероблятися в зріджений природний газ (СПГ), а потім доставлений в країни-члени ЄС.
Міністерство енергетики Ізраїлю заявило, що рамкова угода, підписана з Європейським союзом (ЄС), стане першою, що дозволяє "значний" експорт ізраїльського газу в Європу.
Деяка кількість ізраїльського газу вже направляється по трубопроводу на заводи зі зрідження газу на Середземноморському узбережжі Єгипту, звідки він реекспортується у СПГ.
Офіційні особи кажуть, що очікують збільшення поставок СПГ з Єгипту до Європи відповідно до угоди, хоча вони заявили, що, ймовірно, буде потрібно пара років, перш ніж експорт зможе бути значно розширений.
Єгипет також є виробником газу, але його експорт обмежений зростаючим внутрішнім попитом.
"Сьогодні Єгипет і Ізраїль взяли на себе зобов'язання поділитися нашим природним газом з Європою і допомогти в енергетичній кризі", - заявила міністр енергетики Ізраїлю Карін Ельхаррар після підписання Меморандуму про взаєморозуміння в Каїрі.
В угоді визнається, що природний газ буде відігравати центральну роль на енергетичному ринку ЄС до 2030 року.
Нагадаємо, в найближчі кілька років Ізраїль має намір подвоїти видобуток приблизно з 20 млрд кубометрів до приблизно 40 млрд кубометрів у міру розширення поточних проектів і запуску нових родовищ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.