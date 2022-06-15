ЄС купуватиме Ізраїльський газ замість російського. Поставки підуть через Єгипет

Ізраїль, Єгипет і Європейський союз підписали Меморандум про експорт природного газу. Поставки замінять імпорт енергоносіїв до Європи з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн в Twitter .

Згідно з меморандумом, Ізраїль буде експортувати природний газ по трубопроводу в Єгипет, де він буде перероблятися в зріджений природний газ (СПГ), а потім доставлений в країни-члени ЄС.

Міністерство енергетики Ізраїлю заявило, що рамкова угода, підписана з Європейським союзом (ЄС), стане першою, що дозволяє "значний" експорт ізраїльського газу в Європу.

Деяка кількість ізраїльського газу вже направляється по трубопроводу на заводи зі зрідження газу на Середземноморському узбережжі Єгипту, звідки він реекспортується у СПГ.

Офіційні особи кажуть, що очікують збільшення поставок СПГ з Єгипту до Європи відповідно до угоди, хоча вони заявили, що, ймовірно, буде потрібно пара років, перш ніж експорт зможе бути значно розширений.

Єгипет також є виробником газу, але його експорт обмежений зростаючим внутрішнім попитом.

"Сьогодні Єгипет і Ізраїль взяли на себе зобов'язання поділитися нашим природним газом з Європою і допомогти в енергетичній кризі", - заявила міністр енергетики Ізраїлю Карін Ельхаррар після підписання Меморандуму про взаєморозуміння в Каїрі.

В угоді визнається, що природний газ буде відігравати центральну роль на енергетичному ринку ЄС до 2030 року.