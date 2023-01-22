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Нетаньяху отправил в отставку главу МВД Израиля из-за решения суда

Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (flickr by Prime Minister of Israel)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил своего соратника, министра внутренних дел Арье Дери после решения Верховного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Нетаньяху заявил, что он "с тяжелым сердцем" принял решения отправить в отставку главу партии ШАС Арье Дери, который недавно был назначен главой Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения Израиля. Премьер заверил, что будет пытаться найти любой законный способ для того, чтобы Дери снова занял эти должности.

При этом сам Дери пообещал и дальше возглавлять партию ШАС, а также председательствовать на заседаниях фракции и участвовать во встречах глав коалиционных партий.

"Никакое судебное решение не помешает мне служить и представлять 400 000 избирателей ШАС", - подчеркнул экс-глава МВД.

При этом его представитель рассказал, что Дери сохранит звание вице-премьера, которое является почетным, но не предоставляет ему никакой власти.

Напомним, ранее стало известно, что Верховный суд Израиля запретил Нетаньяху назначать Дери министром здравоохранения и внутренних дел, поскольку его обвиняют в уголовном правонарушении.

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