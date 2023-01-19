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Верховный суд Израиля не разрешил назначить соратника Нетаньяху министром

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Израиль, Четверг 19 января 2023 00:21
Верховный суд Израиля не разрешил назначить соратника Нетаньяху министром Фото: Верховный суд Израиля заблокировал назначение Арье Дери министром (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Верховный суд Израиля не разрешил назначить главу партии ШАС Арье Дери министром здравоохранения и внутренних дел. Это может привести к выходу партии из правящей коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Haaretz.

Издание пишет, что причиной блокировки назначения стало обвинение Дери в уголовном правонарушении в 2021 году – тогда ему дали условный срок за налоговые преступления. До этого он был арестован в 2000 году за коррупцию.

"Назначение Дери во главе двух важнейших министерств в правительстве наносит ущерб имиджу и репутации правовой системы страны и противоречит принципам нравственного поведения и законности", - отметил судья.

Журналисты отмечают, что ШАС входит в правящую коалицию, которую представители партии обещали покинуть, если Дери не назначат. Это может создать проблемы для правительства Биньямина Нетаньяху и привести к новым выборам – шестым за последние четыре года. Сейчас в партии решают, какие дальнейшие шаги они предпримут.

"Сразу после принятия решения Нетаньяху прибыл в Иерусалим к Дери, чтобы обсудить их дальнейшие шаги, и сказал ему, что "когда мой брат в беде, я поддерживаю его", - пишет издание.

Напомним, что 29 декабря Биньямин Нетаньяху официально стал премьер-министром Израиля на шестой срок.

После Зеленского заявили, что Нетаньяху мог бы стать эффективным посредником между Россией и Украиной.

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