Нетаньягу відправив у відставку голову МВС Ізраїлю через рішення суду

Нетаньягу заявив, що він "з важким серцем" ухвалив рішення відправити у відставку голову партії ШАС Ар'є Дері, якого нещодавно було призначено головою Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю. Прем'єр запевнив, що намагатиметься знайти будь-який законний спосіб для того, щоб Дері знову обійняв ці посади.

При цьому сам Дері пообіцяв і надалі очолювати партію ШАС, а також головувати на засіданнях фракції та брати участь у зустрічах голів коаліційних партій.

"Жодне судове рішення не завадить мені служити і представляти 400 000 виборців ШАС", - підкреслив ексголова МВС.

При цьому його представник розповів, що Дері збереже звання віце-прем'єра, яке є почесним, але не надає йому жодної влади.