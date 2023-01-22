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Нетаньягу відправив у відставку голову МВС Ізраїлю через рішення суду

Фото: Беньямін Нетаньягу, прем'єр Ізраїлю (flickr by Prime Minister of Israel)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звільнив свого соратника, міністра внутрішніх справ Ар'є Дері після рішення Верховного суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Нетаньягу заявив, що він "з важким серцем" ухвалив рішення відправити у відставку голову партії ШАС Ар'є Дері, якого нещодавно було призначено головою Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю. Прем'єр запевнив, що намагатиметься знайти будь-який законний спосіб для того, щоб Дері знову обійняв ці посади.

При цьому сам Дері пообіцяв і надалі очолювати партію ШАС, а також головувати на засіданнях фракції та брати участь у зустрічах голів коаліційних партій.

"Жодне судове рішення не завадить мені служити і представляти 400 000 виборців ШАС", - підкреслив ексголова МВС.

При цьому його представник розповів, що Дері збереже звання віце-прем'єра, яке є почесним, але не надає йому жодної влади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховний суд Ізраїлю заборонив Нетаньяху призначати Дері міністром охорони здоров'я та внутрішніх справ, оскільки його звинувачують у кримінальному правопорушенні.

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