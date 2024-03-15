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Нетаньяху отверг новое соглашение о перемирии от ХАМАС

Фото: премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг очередной вариант соглашения о перемирии с палестинским исламистским движением ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Офисе главы израильского правительства отметили, что обнародованное через посредников в четверг, 14 марта новое предложение перемирия в Газе по-прежнему основывается на "нереалистичных требованиях".

"Обновленная информация по этому вопросу будет представлена военному кабинету и расширенному кабинету безопасности в пятницу", - отмечается в сообщении.

Что предлагает ХАМАС

Палестинское движение представило посредникам комплексное видение соглашения о перемирии. Оно основано на прекращении израильской "агрессии" против палестинцев в Секторе Газа, оказании помощи, возвращении перемещенных палестинцев в свои дома и выводе из региона Сил обороны Израиля.

В заявлении ХАМАС также содержится позиция группировки касательно соглашения об обмене пленными и заложниками, однако подробная информация о нем отсутствует.

Израильские СМИ в четверг вечером сообщали, что Тель-Авив сохраняет "осторожный оптимизм" касательно соглашения.

Война между Израилем и ХАМАС

После нападения террористов движения ХАМАС на Израиль 7 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор.

8 февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ приступить к наземному вторжению в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

В то же время, стороны уже длительное время пытаются достичь перемирия для обмена пленными и освобождения заложников с обеих сторон.

Во вторник, 12 марта, представитель боевиков ХАМАС заявил, что группа приняла измененную версию американского предложения о прекращении огня в Газе. Представители движения планировали отправиться в ближайшие дни в Каир для обсуждения окончательных деталей и реализации соглашения.

Перед этим агентство Bloomberg сообщило, что соглашение о прекращении огня между ХАМАС и Израилем остается недостижимым. Президент США Джо Байден предостерег Израиль от вторжения в город Рафах на юге Сектора Газа.

Однако 13 марта Силы обороны Израиля ударили по центру распределения продовольствия в восточной части Рафаха. Погиб один, ранения получили 22 человека. ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира ХАМАСа.

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