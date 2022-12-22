Нетаньяху сказал Путину, что Израиль глубоко озабочен из-за сближения РФ и Ирана

Отмечается, что Нетаньяху в беседе с Путиным, которая была долгой и охватывала широкий круг вопросов, выразил "глубокую озабоченность" по поводу сближения РФ с Ираном, особенно в связи с тем, как это может отразиться на ситуации в Сирии.

Утром в четверг, 22 декабря, офис лидера "Ликуд" Биньямина Нетаньяху уведомил о его телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

В сообщении офиса лидера "Ликуд" говорится, что Путин поздравил Нетаньяху с победой на выборах и формированием правительства, и лидеры двух стран "обсудили ряд вопросов, главный из которых - война в Украине".

"Избранный премьер-министрНетаньяху сказал президенту Путину, что он надеется, что как можно скорее будет найден путь прекратить войну и страдания, которые она причиняет. Избранный премьер-министр Нетаньяху сказал президенту Путину, что он полон решимости предотвратить получение Ираном ядерного оружия и пресечь его попытки создать военную базу на нашей северной границе", - указывается в релизе.

Вечером в четверг, 22 декабря, офис Нетаньяху сообщил, что он позвонил действующему главе правительства Яиру Лапиду и проинформировал его о разговоре с Путиным.