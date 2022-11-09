Израиль уничтожил в Сирии колонну с иранской контрабандой оружия, - СМИ
Израиль нанес авиаудар по колонне автомобилей на востоке Сирии, недалеко от Абу-Камала. В ней, вероятно, находилась контрабанда иранского оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Wall Street Journal.
По информации издания, колонна была атакована после пересечения границы Ирака, в результате удара были уничтожены несколько автомобилей и убиты не менее 10 человек. Журналисты отмечают, что этот город часто используется как перевалочный пункт боевиками, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции.
"Иракские официальные лица заявили, что колонна танкеров перевозила легальную партию топлива, которую Иран отправил в Ливан. Однако, по словам людей, знакомых с атакой, по крайней мере, некоторые из транспортных средств перевозили ракеты и боеприпасы, кроме нефти", - пишет издание.
В то же время израильские военные отказались комментировать эту ситуацию.
Напомним, что по данным СМИ и разведок Запада и Украины, Иран пообещал предоставить России ракеты класса "земля-земля".
Также сообщалось, что Россия передала Ирану наличные деньги и захваченные в Украине образцы западного оружия в обмен на дроны, которые использует для ударов по украинской инфраструктуре.