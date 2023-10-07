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Нападение ХАМАС на Израиль: количество погибших возросло до 100

Израиль, Суббота 07 октября 2023 17:25
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Нападение ХАМАС на Израиль: количество погибших возросло до 100 Фото: количество погибших в Израиле достигло 100 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате нападения боевиков группировки ХАМАС на Израиль погибли уже 100 человек. Сотни людей в Израиле получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

По данным медицинских чиновников, количество жертв уже достигло сотни и, как ожидается, продолжит расти. Также известно о по меньшей мере 900 пострадавших. Их доставили в больницы для оказания медицинской помощи.

Среди жертв нападения Офир Либштейн, глава регионального совета Шаар Ханегева, погибший во время перестрелки с террористами.

Что происходит в Израиле

Сегодня утром боевики террористической группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля из Сектора Газа. Боевики вторглись в как минимум 13 населенных пунктов Израиля и вступили в бои с израильской армией.

Кроме того, боевики ХАМАС совершили масштабный ракетный обстрел израильской территории, включая Тель-Авив. Несмотря на работу противоракетной системы "Железный купол", некоторые ракеты все же попали в жилые дома и другие гражданские объекты.

После этого премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в "состоянии войны", а ЦАХАЛ объявил контртеррористическую операцию "Железные мечи". Израильские военные надеются завершить операцию к концу субботы.

Все подробности нападения ХАМАС на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина.

Реакцию Украины и мира на события в Израиле можно узнать по ссылке.

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