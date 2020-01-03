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Іран відреагував на операцію США з ліквідації генерала Сулеймані

Новини » Політика     03.01.2020 - 10:13
Іран відреагував на операцію США з ліквідації генерала Сулеймані
Фото: Джавад Зариф (flickr.com/fovjir)

За словами Джавада Заріфа, дії Вашингтона небезпечні і ведуть до ескалації конфлікту

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав "актом міжнародного тероризму" операцію Збройних сил Сполучених Штатів в Багдаді, в ході якої був убитий генерал-майор Корупса вартових ісламської революції Касем Сулеймані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Заріфа у Twitter.

За його словами, дії Вашингтона небезпечні і ведуть до ескалації конфлікту.

Також Зариф додав, що США несуть відповідальність за всі наслідки своєї "шахрайської авантюри".

Нагадаємо, вночі 3 січня три ракетні удари були завдані по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули восьмеро людей, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані.

Пізніше Сполучені Штати заявили про свою причетність до ракетних ударів по околицях аеропорту в Багдаді і загибелі командира іранського спецназу "Кудс" генерала Касіма Сулеймані.

США заявили про свою причетність до ракетних ударів в Багдаді По аеропорту Багдада завдали ракетних ударів, загинув іранський генерал
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