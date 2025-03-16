Нетаньяху хочет уволить главу службы внутренней безопасности Израиля: в чем причина
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что будет добиваться увольнения главы службы внутренней безопасности ("Шин-Бет") Ронена Бара. Стороны продолжают обвинять друг друга в ответственности за нападение ХАМАС 7 октября 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По словам Нетаньяху, на предстоящей неделе он вынесет вопрос об увольнении директора "Шит-Бет" на голосование в правительстве. Он сказал, что у него было постоянное недоверие к Бару, и что "это недоверие росло со временем".
Решение было принято после все более ожесточенного спора между премьером и главой "Шин-Бет", сосредоточенного в основном на том, кто несет ответственность за падение ХАМАС на Израиль, что в результате спровоцировало войну в Газе.
Как пишет AP, "Шин-Бет" отвечает за мониторинг палестинских групп боевиков. Недавно служба опубликовала отчет, в котором признала ответственность за свои неудачи в связи с атакой 7 октября. Но также она раскритиковала Нетаньяху, заявив, что провальная политика правительства помогла создать климат, который привел к атаке.
Напряженность достигла пика в эти выходные, когда предшественник Бара Нажав Армаган заявил, что опубликует конфиденциальную информацию о Нетаньяху, если будет установлено, что премьер-министр нарушил закон. Нетаньяху в свою очередь обвинил Аргамана в шантаже и подал жалобу в полицию.
Также AP отмечает, что Нетаньяху сопротивлялся призывам создать официальную государственную комиссию по расследованию нападения ХАМАС 7 октября. Он пытался переложить вину за неудачи на армию и службы безопасности. За последние месяцы ряд высокопоставленных сотрудников служб безопасности, включая министра обороны и командующего армией - были уволены или вынуждены уйти в отставку.
Ронен Бар в свою очередь был одним из немногих высокопоставленных сотрудников служб безопасности, оставшихся на своем посте после атаки 7 октября.
Резюмируя свою речь, Нетаньяху заявил, что отстранение Бара от должности поможет Израилю "достичь своих военных целей и предоставить следующую катастрофу". Ожидается, что премьер Израиля назначит на его место лояльного ему человека, что замедлит работу комиссии по расследованию.
Прекращения огня в Газе
Напомним, около недели назад стало известно, что новое соглашение о прекращении огня в Газе, согласно которому Израиль освободит всех заложников ХАМАС, возможно, будет заключено в течение нескольких недель. Об заявил уполномоченный президента США по делам заложников Адам Белер. Он отметил, что первый раунд переговоров между сторонами был продуктивным.
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