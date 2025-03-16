Нетаньяху хочет уволить главу службы внутренней безопасности Израиля: в чем причина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что будет добиваться увольнения главы службы внутренней безопасности ("Шин-Бет") Ронена Бара. Стороны продолжают обвинять друг друга в ответственности за нападение ХАМАС 7 октября 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По словам Нетаньяху, на предстоящей неделе он вынесет вопрос об увольнении директора "Шит-Бет" на голосование в правительстве. Он сказал, что у него было постоянное недоверие к Бару, и что "это недоверие росло со временем".

Решение было принято после все более ожесточенного спора между премьером и главой "Шин-Бет", сосредоточенного в основном на том, кто несет ответственность за падение ХАМАС на Израиль, что в результате спровоцировало войну в Газе.

Как пишет AP, "Шин-Бет" отвечает за мониторинг палестинских групп боевиков. Недавно служба опубликовала отчет, в котором признала ответственность за свои неудачи в связи с атакой 7 октября. Но также она раскритиковала Нетаньяху, заявив, что провальная политика правительства помогла создать климат, который привел к атаке.

Напряженность достигла пика в эти выходные, когда предшественник Бара Нажав Армаган заявил, что опубликует конфиденциальную информацию о Нетаньяху, если будет установлено, что премьер-министр нарушил закон. Нетаньяху в свою очередь обвинил Аргамана в шантаже и подал жалобу в полицию.

Также AP отмечает, что Нетаньяху сопротивлялся призывам создать официальную государственную комиссию по расследованию нападения ХАМАС 7 октября. Он пытался переложить вину за неудачи на армию и службы безопасности. За последние месяцы ряд высокопоставленных сотрудников служб безопасности, включая министра обороны и командующего армией - были уволены или вынуждены уйти в отставку.

Ронен Бар в свою очередь был одним из немногих высокопоставленных сотрудников служб безопасности, оставшихся на своем посте после атаки 7 октября.

Резюмируя свою речь, Нетаньяху заявил, что отстранение Бара от должности поможет Израилю "достичь своих военных целей и предоставить следующую катастрофу". Ожидается, что премьер Израиля назначит на его место лояльного ему человека, что замедлит работу комиссии по расследованию.