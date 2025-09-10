МИД Украины осудил удар Израиля по Дохе и призвал вернуться к переговорам

Украина решительно осудила израильский удар по столице Катара и назвала его нарушением международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины.

Министерство иностранных дел Украины выступило с официальным заявлением относительно удара армии Израиля по Дохе. В ведомстве отметили, что атака была осуществлена в густонаселенном районе, где расположены также иностранные дипломатические представительства.

В МИД подчеркнули, что удар по территории государства, которое играет роль посредника в мирных переговорах по урегулированию ситуации в Секторе Газа, является грубым нарушением международного права.

Киев выразил солидарность с правительством и народом Катара, подчеркнув недопустимость нарушения его суверенитета. Украина также подтвердила поддержку усилий Дохи, направленных на достижение устойчивого прекращения огня в Секторе Газа и дипломатическое урегулирование конфликта.

МИД Украины заявил о необходимости для всех сторон избегать действий, которые могут сорвать посреднические инициативы Катара и привести к дальнейшей эскалации. Киев призвал немедленно прекратить насилие и вернуться за стол переговоров.