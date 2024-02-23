Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в Секторе Газа

В одностраничном документе, обнародованном его канцелярией, не упоминается о какой-либо роли Палестинской автономии - соперника ХАМАС на Западном берегу, который администрация президента США Джо Байдена хочет видеть под своим контролем, и отвергаются односторонние международные шаги по признанию палестинского государства.

Он также предусматривает создание значительного буфера безопасности в пределах осажденного анклава, против чего, как ясно дали понять США, они выступают.

Документ, озаглавленный "День после принципов ХАМАС", хотя и имеет расплывчатые формулировки и апеллирует к его внутренней правой политической базе, является первым официальным изложением предыдущих заявлений Нетаньяху по этому вопросу.

Неясно, было ли предложено военному кабинету проголосовать по этому документу. Разделяя будущее Газы на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную фазы, документ ясно дает понять, что Израиль продолжит многолетнюю блокаду территории и намерен продолжать участвовать в решении гражданских вопросов, начиная с того, как работает местная полиция и чему учат в школах и мечетях на территории, где преобладают мусульмане-сунниты.

Война Израиля с группировкой ХАМАС

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. По официальным данным, в первые дни атаки боевики убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

8 февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

Египет угрожает приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в Рафах.

Последние переговоры о прекращении огня провалились две недели назад, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг как "бред" предложение ХАМАСа о перемирии на 4 с половиной месяца, которое должно было бы завершиться выводом израильских войск.

На днях в Израиле пригрозили наступлением на Рафах, если ХАМАС не освободит заложников до Рамадана.

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