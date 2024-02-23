Нетаньяху представив план повоєнного врегулювання в Секторі Газа

В односторінковому документі, оприлюдненому його канцелярією, не згадується про будь-яку роль Палестинської автономії - суперника ХАМАС на Західному березі, який адміністрація президента США Джо Байдена хоче бачити під своїм контролем, і відкидаються односторонні міжнародні кроки з визнання палестинської держави.

Він також передбачає створення значного буфера безпеки в межах обложеного анклаву, проти чого, як ясно дали зрозуміти США, вони виступають.

Документ, що має назву "День після принципів ХАМАС", хоча й має розпливчасті формулювання та апелює до його внутрішньої правої політичної бази, є першим офіційним викладенням попередніх заяв Нетаньягу з цього питання.

Неясно, чи було запропоновано військовому кабінету проголосувати за цим документом. Поділяючи майбутнє Гази на найближчу, середньострокову і довгострокову фази, документ чітко дає зрозуміти, що Ізраїль продовжить багаторічну блокаду території і має намір і надалі брати участь у розв'язанні цивільних питань, починаючи з того, як працює місцева поліція і чого навчають у школах і мечетях на території, де переважають мусульмани-суніти.

Війна Ізраїлю з угрупуванням ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль із території Сектору Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, яка триває досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

8 лютого Нетаньяху заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

Єгипет загрожує призупинити ключовий мирний договір із Ізраїлем, якщо армія країни увійде до Рафи.

Останні переговори про припинення вогню провалилися два тижні тому, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відкинув як "марення" пропозицію ХАМАСу про перемир'я на 4 з половиною місяці, яка мала б завершитися виведенням ізраїльських військ.

Днями в Ізраїлі погрозили наступом на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників до Рамадану.

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