Нетаньяху возвращается. Что известно о смене власти в Израиле и чего ждать Украине

Нетаньяху близок к победе

После закрытия избирательных участков национальные экзит-полы отдали победу правому блоку во главе с Нетаньяху. В частности, экзит-пол телеканала Kan показал, что его партия "Ликуд" вместе с союзниками получит как минимум 61 мандат, чего достаточно для формирования устойчивой коалиции. Всего в парламенте Израиля 120 мест.

На предыдущих выборах погрешность экзит-полов составила всего несколько мест. Официальные результаты должны быть опубликованы уже сегодня.

Однако по состоянию на вторую половину дня известны результаты порядка 87% голосов. Причем в последние часы подсчет продвигается крайне медленно - около 1% за более чем три часа. На данный момент расстановка сил следующая:

"Ликуд" - 23,33%

"Еш Атид" - 17,94%

"Религиозные сионисты" - 10,31%

"Махане Мамлахти" - 8,93%

"Шас" - 8,39%

"Яадут а-Тора" - 6,13%

НДИ - 4,35%

РААМ - 4,34%

ХАДАШ-ТААЛ - 3,91%

"Авода" - 3,56%

Остальные партии не преодолевают проходной барьер.

Фото: Биньямин Нетаньяху возвращается во власть (Виталий Носач/РБК-Украина)

В правый блок, кроме партии "Ликуд" во главе с Нетаньяху, входят "Религиозные сионисты", единый список ультраортодоксальных партий "Яадут а-Тора" и ультрарелигиозная "Шас". При текущем раскладе мандаты в Кнессете распределились бы так:

"Ликуд" - 31

"Еш Атид" - 24

"Религиозные сионисты" - 14

"Махане Мамлахти" - 12

"Шас" - 11

"Яадут а-Тора" - 9

НДИ - 5

РААМ - 5

"Авода" - 4

ХАДАШ-ТААЛ - 4

Таким образом, правый блок получает 65 мест в Кнессете, и нынешняя динамика дает основания утверждать, что Нетаньяху скоро вернется в премьерское кресло. Причем это станет ошеломляющим возвращением и положит конец четырем годам политического тупика, из-за которого Израиль прошел через серию выборов.

"Мы на пороге большой победы. Но уже ясно одно. Наша политика, политика "Ликуда" оправдала себя", - прокомментировал Нетаньяху промежуточные результаты.

Лапид отказался от поездки в Египет. И готовится к передаче власти

Израильский премьер-министр Яир Лапид отказался от участия в Международной конференции по вопросам климата, которая откроется в Шарм-эль-Шейхе (Египет) 6 ноября, в связи с поражением на парламентских выборах.

Фото: Яир Лапид готовится к передаче власти (GettyImages)

Канцелярия главы правительства сообщила, что израильскую делегацию возглавит президент Ицхак Герцог. Также местные СМИ пишут, что Лапид уже готовится к передаче власти Биньямину Нетаньяху.

Его партия "Еш Атид", по предварительным данным, получает всего до 24 мест в парламенте, а нынешний правящий блок - до 50. Союзники по коалиции уже критикуют Лапида, сам он после оглашения результатов экзит-полов призывал дождаться окончательного подсчета голосов.

Лево-центристы признали поражение

Так называемый триумвират государственников в лице Бени Ганца, Гидеона Саара и Гади Айзенкота (партия "Махане Мамлахти" - "Лагерь государственников") уже признал поражение.

"Мы уважаем решение избирателей и после создания правительства будем служить в ответственной оппозиции с намерением служить государству. Мы продолжим строить партию "Лагерь государственников" как альтернативу будущей власти", - говорится в заявлении партийных лидеров.

Партия получила 12 мандатов - ровно столько, сколько обещали все опросы с момента ее создания. Утром 2 ноября в местных СМИ появилась информация о том, что партия якобы готова войти в коалицию Нетаньяху, если тот предложит сформировать правительство национального единства, но эти слухи были опровергнуты.

Новая третья сила

Третьей силой в парламенте и второй в коалиции Нетаньяху станет праворадикальный список "Религиозный сионизм" во главе с Итамаром Бен-Гвиром. Ранее политик уже успел заявить о притязаниях на портфель министра внутренней безопасности.

"Религиозный сионизм", по предварительным данным, получает 14 мест в Кнессете, и это самый большое достижение партии на парламентских выборах в ее истории. Израильские СМИ активно обсуждают, кого именно Бен-Гвир заводит в Кнессет.

В частности, на седьмом месте в списке расположился бывший полицейский Альмог Коэн, который сейчас является борцом с ЛГБТ и гей-прайдами. Но и это не главное. После российского вторжения в Украину он высказался в поддержку Владимира Путина.

"Мы узнали от него, что такое лидерство - ты принимаешь решение, и мир взрывается", - цинично говорил Коэн.

Борьба за портфели

Несмотря на то, что официальные результаты выборов еще не опубликованы, в "Ликуде" уже началась борьба за портфели. Например, бывший посол Израиля в ООН Дани Данон уже заявил, что видит себя спикером Кнессета 25-го созыва.

"Избиратель сказал свое слово. Теперь новый состав Кнессета должен сразу после присяги сменить на своем посту спикера Мики Леви", - отметил он.

Израильские СМИ отмечают, что Данон является очень амбициозным политиков и когда-то боролся с Биньямином Нетаньяху за лидерство в "Ликуде". В то же время о притязаниях на должность спикера заявил и Офир Акунис, в ближайшее время Нетаньяху должен будет сделать выбор.

На должность министра финансов претендуют Исраэль Кац, который ранее уже занимал этот пост в правительстве Нетаньяху. Однако последний давно обещал портфель министра финансов бывшему мэру Иерусалима Ниру Баркату.

За портфель министра юстиции могут побороться бывший министр Амир Охана, приближенный к партийному лидеру "тяжеловес" Ярив Левин, а также Давид Амсалем. Должность министра культуры и спорта пророчат давнему стороннику Нетаньяху Мики Зоару.

Чего ждать Украине?

Украинская сторона в последние недели активизировала попытки добиться от Израиля прогресса в поставках военной помощи, в том числе средств противовоздушной обороны. Однако, кажется, что сближение России и Ирана в военном плане не способно изменить сдержанную израильскую политику в отношении РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре выступил с отдельным обращением к Израилю.

"Не время ли Израилю выбрать, с кем вы? С демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию? Или с теми, кто закрывает глаза на российский террор даже тогда, когда ценой продолжения террора есть полное разрушение глобальной безопасности", - отметил он.

Это заявление последовало после того, как министр обороны Израиля Бени Ганц в очередной раз подтвердил, что его страна не будет поставлять Украине вооружения. А сосредоточится на гуманитарных поставках и максимум поможет разработать систему предупреждения о ракетных обстрелах или угрозе атаки беспилотников.

По словам президента Израиля Ицхака Герцога, системы противовоздушной обороны не будут переданы Украине, поскольку израильские технологии могут попасть в руки врагов. Справедливости ради он также указал на то, что Европа и США тоже не готовы делиться определенной военной техникой с Киевом.

В октябре Биньямин Нетаньяху тоже говорил о том, что выступает против поставок оружия Украине, поскольку российская сторона может его захватить и передать Ирану. Поэтому правительство должно сосредоточится на благоразумной политике приема беженцев и оказания гуманитарной помощи.

Фото: Биньямин Нетаньяху против поставок оружия Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)

В то же время пока нельзя сказать, что Нетаньяху категорически против поставок вооружений. Накануне выборов он намекнул на возможность рассмотрения данного вопроса, хотя это выглядит как политический трюк.

"Меня спрашивали об этом недавно, и я сказал, что рассмотрю этот вопрос, когда приду в должность", - отметил он.

Ко всему прочему Нетаньяху предположил, что мог бы стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Но эта история длится еще с начала российской агрессии в 2014 году.