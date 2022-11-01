Выборы в Израиле: экзит-поллы отдают победу блоку Нетаньяху

Согласно данным экзит-поллов, блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху близок к победе на выборах в Израиле в Кнессет 25-го созыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post .

По данным Центральной избирательной комиссии, явка была самой высокой с 1999 года. Блок Нетаньяху, в который входят "Ликуд", "Религиозно-сионистская партия" (RZP), "Объединенный иудаизм Торы" (UTJ) и Shas, находится на пути к преодолению порога в 61 место и, таким образом, к формированию следующей коалиции.

Ожидается, что "Ликуд" получит 31 место, в то время как партия нынешнего премьера Яира Лапида "Еш Атид" получит только 24 места. На предыдущих выборах погрешность экзит-поллов составила всего несколько мест. Официальные результаты выборов должны быть опубликованы в среду.

Нетаньяху был премьер-министром Израиля в период с 1996 по 1999 и с 2009 по 2021 годы. Он был премьер-министром дольше кого-либо на этом посту в истории Израиля.