Нетаньяху предупредил Трампа об ударе по руководству ХАМАС в Катаре, - Axios
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 9 сентября предупредил президента США Дональда Трампа о намерении нанести удар по столице Катара Дохе, где находилось руководство ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По словам израильских чиновников, Нетаньяху сообщил Трампу, что Израиль планирует атаковать лидеров ХАМАС в Катаре почти за час до того, как произошел удар.
"Трамп знал об ударе до запуска ракет. Сначала состоялась дискуссия на политическом уровне между Нетаньяху и Трампом, а затем - по военным каналам. Трамп не сказал "нет", - рассказал Axios израильский чиновник.
Другой собеседник издания сообщил, что США были уведомлены об ударе "задолго до этого" на политическом уровне.
"Если бы Трамп хотел это остановить, он мог бы это сделать. На практике он этого не сделал", - добавил он.
Израильские чиновники отметили, что Израиль отозвал бы удар по Катару, если бы президент США выступил против.
Удар Израиля по руководству ХАМАС в Катаре
Напомним, 9 сентября армия обороны Израиля совместно с контрразведкой нанесла авиационный удар по Дохе.
В ЦАХАЛ заявили, что целью операции было уничтожение высокопоставленных представителей группировки ХАМАС, которые непосредственно участвовали в организации нападений 7 октября 2023 года, а также координировали дальнейшие боевые действия против Израиля.
При этом важно отметить, что на днях премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что лидеры ХАМАС в Катаре остаются живыми, подчеркнув необходимость их ликвидировать.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп был проинформирован о планах Израиля и якобы одобрил проведение удара.
Однако сам Трамп заявил, что решение об ударе Израиля по Катару принимал не он, а Нетаньяху.